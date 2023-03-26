ركلات الترجيح "أيقونة" بطولة كأس الرابطة هذا الموسم

القاهرة - سامية سيد - مثلت ركلات الترجيح كلمة السر وأيقونة بطولة كأس الرابطة هذا الموسم، حيث أقيمت 5 مباريات فى دور الـ16 حتى الآن انتهت جميعا بركلات الترجيح.

واجمالا أقيمت 7 مباريات فى البطولة هذا الموسم باحتساب مباراتى الدور التمهيدى، انتهت مباراة واحدة فى وقتها الأصلى، وانتهت 6 مباريات بركلات الترجيح.

وفاز فريق غزل المحلة على أسوان فى الدور التمهيدى بركلات الترجيح، وفى ثمن النهائى فاز فيوتشر على طلائع الجيش بنفس السيناريو وكذلك الاتحاد السكندرى على فاركو، وسيراميكا على الإسماعيلى والإسماعيلى على المحلة والحرس على المقاولون.

ومن بين المباريات السبعة فى البطولة حتى الآن لم تنته سوء مباراة واحدة فى وقتها الأصلى حينما فاز حرس الحدود على الداخلية فى الدور التمهيدى بهدفين مقابل هدف.

وكان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى من البطولة والتى أقيمت العام الماضى، وذلك بعد تغلبه فى المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء على ماهر أول ألقابهم فى سنة أولى دورى ممتاز.