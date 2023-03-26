فيوتشر يهزم طلائع الجيش بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق فيوتشر لربع نهائي كاس الرابطة، بالفوز على نظيره طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي: "حراسة المرمى: محمد شعبان، خط الدفاع: أحمد متعب - أحمد منصور - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد زولا، خط الوسط: فريد شوقي - إسلام محارب، وخط الهجوم: كريم طارق - خالد قمر - أحمد سمير". وضم تشكيل فيوتشر كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدى، والدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – طارق طه، والوسط: أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر – غنام محمد - عبد الكبير الوادي، والهجوم: عمر السعيد – أحمد عاطف".

وكان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى من البطولة والتى أقيمت العام الماضي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم في سنة أولى دوري ممتاز.

ودخل فريق فيوتشر مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، منتشيا، بعدما استعاد الفريق توازنه محليا وإفريقيا، حيث نجح فيوتشر في فرض هيمنته على وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 21 مباراة ط، فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

في المقابل دخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم، بقيادة مدربه عماد النحاس، وكان الطلائع قد تلقى هزيمة مفاجئة في آخر لقاء خاضه بالدوري، عقب الخسارة أمام المصري بهدف نظيف.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.