شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر نوفل: أحمد سيد زيزو يمتلك عرضا من آيندوهوفين الهولندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ماهر نوفل، وكيل اللاعبين الهولندى من أصول مصرية، عن تلقى أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، عرضا للاحتراف من آيندوهوفين الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد نوفل، في تصريحات خاصة، أن العرض يتضمن امتيازات كبيرة لنادي الزمالك حال الموافقة على احتراف زيزو في الدوري الهولندي بجانب امتيازات فنية ومالية كبيرة للاعب.

وأوضح وكيل اللاعبين أن زيزو بات هدفا للعروض الأوروبية في ظل التألق الكبير للاعب في آخر موسمين، موضحا أن خبرات اللاعب الاحترافية تجعله خيارا مثاليا للعديد من الأندية.

و تصدر زيزو، لاعب الزمالك، قائمة أفضل اللاعبين في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023، بعدما استطاع الفرعون من تقديم مستويات متميزة وضعته في مصاف اللاعبين المشاركة في النسخة القارية الحالية.

ونجح أحمد سيد زيزو خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا في تسجيل هدف وصناعة 2، كما أنه اختير في التشكيل المثالي للجولات بدور المجموعات مرتين.

جاء ذلك وفق ترتيب شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم العالمية والذي أكد تفوق أحمد سيد زيزو بتقييم بلغ 7.83 درجة.

وأوضحت الشبكة أن الاختيار جاء وفق أداء اللاعبين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء الجولة الرابعة من البطولة.