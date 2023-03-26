شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يدرس الدفع باللاعب محمود شبانة لأول مرة أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للزمالك الدفع بمحمود شبانة أساسيا لأول مرة في مباراة البنك الأهلى المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتجبر الغيابات التي يعانى منها الزمالك جهاز الفريق الدفع بشبانة لأول مرة منذ قدومه للفريق الأبيض، خصوصا أن اللاعب لم يشارك في أي لقاء منذ قطع إعارته من فريق سموحة السكندى في الانتقالات الشتوية الماضية.

فى سياق متصل تصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، غيابات الأبيض أمام البنك الأهلى، في المباراة المقرر لها غدا الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويفتقد الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بسبب انضمام الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر الأول استعداداً لمبارتى مالاوي في الجولة الثالثة دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار.

كما يغيب الرباعي حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد أحمد بيسو وحاتم سكر، بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي الذى يواجه منتخب زاميبا في الوقت الحالي، وذلك من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في المغرب في العام الجاري، إضافة إلى غياب سيف الجزيرى بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب تونس، وغياب حمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافى ونبيل عماد دونجا ومحمد عبد الغنى بسبب الإصابة، بينما يغيب شيكابالا لعدم اكتمال الجاهزية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة، المقرر لها غدا الأحد باستاد المقاولون العرب.

وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم، خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - محمود شبانة - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - عبد الله محمد - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي، خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه.