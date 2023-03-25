الامارات | منتخب الشباب يخسر أمام هولندا في البطولة الدولية بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر منتخب الإمارات للشباب تحت 20 سنة أمام نظيره الهولندي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم في ملعب نادي شباب الأهلي بالعوير، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 20 سنة.

سجل هدف المنتخب اللاعب محمد جمعة.

وكان منتخبنا قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب المكسيك بهدفين لهدف، وسجل هدفي المنتخب، حازم محمد من ركلة جزاء ، واللاعب عيد محمد .

وتختتم منافسات البطولة يوم الثلاثاء المقبل حين يلتقي منتخبنا مع شقيقه المنتخب السعودي في ملعب ذياب عوانة، ومنتخب هولندا مع منتخب المكسيك في ملعب نادي شباب الأهلي بالعوير، وتُقام المباراتان في تمام الساعة العاشرة مساءً.