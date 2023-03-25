الامارات | المنتخب يكتفي بالتعادل أمام طاجيكستان وديا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم بالتعادل أمام منتخب طاجيكستان دون أهداف خلال المواجهة التي جمعتهما أمس السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي ضمن استعدادات للاستحقاقات الخارجية المقبلة في مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، علما أن المنتخب سيخوض أيضا مباراة ودية أخرى يوم 28 الجاري أمام منتخب تايلاند.

ولم يقدم المنتخب الوطني المستوى الفني المقنع وافتقد للحلول الهجومية على الرغم من أن المباراة مثلت تجربة مفيد للمنتخب وللجهاز الفني بعدما منح خلالها فرصة لعدد من الوجوه الشابة للمشاركة ضمن تشكيلة المنتخب للاستفادة من مثل هذه التجارب الودية.

ورغم أن المنتخب كان المبادر بالهجوم في الشوط الأول الا أنه أخفق في الوصول إلى مرمى حارس طاجيكستان لينتهي هذا الشوط بالتعادل دون أهداف، فيما حين تميز المنتخب الضيف بالانضباط التكتيكي الجيد.

وبدأ المنتخب متأثرا في هذه المباراة بغياب عناصر أساسية أبرزها هداف المنتخب علي مبخوت وبندر الاحبابي بداعي الًإصابة، فيما اعتمد المدرب الارجنتيني رودلفو أروابارينا على تشكيلة ضمت عددا كبيرا من العناصر الشابة بهدف اكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك.

وأجرى مدرب المنتخب تبديلات في صفوف المنتخب في الشوط الثاني، إذ حل الحارس خالد السناني بديلا لعلي خصيف ودفع كذلك بكل من يوسف المهيري وأحمد عامر وبلال يوسف وطحنون الزعابي

وباءت محاولات المنتخب في الشوط الثاني بالفشل في الوصول إلى مرمى طاجيكستان بعدما أهدر المنتخب الذي كان الأفضل في الدقائق الأخيرة للمباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.