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الامارات | منتخب الإمارات الأولمبي يكسب فيتنام ويتأهل لنهائي البطولة الدولية الودية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب الإمارات الأولمبي الفوز على منتخب فيتنام بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الأهلي القطري، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الدولية الودية في الدوحة.

سجل أهداف منتخبنا، ياسر حسن 51 وأحمد محمود 65، ومحمد يوسف 83، عبدالله عبدالعزيز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ومع ختام الجولة الثانية، رفع الأبيض الأولمبي رصيده من النقاط إلى 6 نقاط، حيثُ فاز في الجولة الأولى على منتخب قطر بهدف دون رد سجله اللاعب أحمد فوزي.

وتُقام في العاشرة مساء يوم الثلاثاء المقبل مباريات الجولة الثالثة والختامية للبطولة، وذلك لتحديد مراكز المنتخبات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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