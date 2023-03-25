شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل نورا الحناوى ويوسف والزامك لنهائيات فردى الأيروبيك ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبا منتخب مصر فرع الأيروبيك فى فردي الرجال يوسف ناصر وباسل الزامك إنجازا كبيرا لأول مرة فى تاريخ جمباز الأيروبيك رجال بالتأهل إلى نهائيات بطولة العالم المقامة حاليا فى مدينة كانتانهيد بالبرتغال.

حصل اللاعب يوسف ناصر على المركز السادس فى حين جاء باسل الزامك فى المركز السابع فى منافسات فردي الرجال.

ويخوض لاعبا منتخب مصر غدا منافسات الدور النهائي لاعتلاء منصة التتويج والحصول على ميدالية لمصر فى بطولة العالم.

كما تأهلت نورا الحناوي لنهائيات فردي السيدات لتواصل تألقها فى بطولات العالم.

وتشارك بعثة منتخب مصر لجمباز الإيروبيك في بطولة كأس العالم في الفترة من 24 حتى 26 مارس الجاري.

ويمثل منتخب مصر للكبار:

يوسف ناصر وباسل الزامك ونورا الحناوي وتقي البشاري

وهنا عبدالله

ويمثل منتخب مصر للناشئين:

محمد وحيد ومحمد أبوالعلا ومنال سامح وساندي الخطيب

المدربون: محمد عكاشة ويارا ابوالخير ومحمد الخواجة

ومن جانبه أشاد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، بالمستوى الكبير الذي يقدمه منتخب مصر للرجال والآنسات فى الأيروبيك والتأهل إلى الأدوار النهائية على حساب منتخبات كبيرة فى الجمباز.

وتابع رئيس اتحاد الجمباز، إن اللعبة تشهد حاليا طفرة كبيرة فى مصر فى جميع فروع الجمباز، وهو ما ظهر خلال مشاركة منتخبات مصر فى سلسلة بطولة العالم المقامة هذا العام والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.