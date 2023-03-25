شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد ويوسف سليمان يتأهلان لنهائي بطولة أوبتاسيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، بيوسف سليمان وكريم عبد الجواد، إلى الدور النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التى تستضيفها لندن حتى 26 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد على منافسه بابتيست ماسوتي بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 42 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-8.

وفاز يوسف سليمان على مواطنه مازن هشام لاعب وادي دجلة بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 73 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-8, 7-11, 11-6, 11-4.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي.

وضمن مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، حفاظه على صدارة التصنيف العالمى للاسكواش حتى نهاية شهر مارس الجارى، على الرغم من غيابه عن المشاركة فى بطولة أوبتاسيا المقامة حاليا فى لندن وتستمر حتى 26 مارس، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.