شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مارس انطلاق المرحلة النهائية لتحديد بطل محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 30 مارس الجارى موعدا لانطلاق المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين للرجال للموسم الحالى 2022/2022.

ومن المقرر أن تقام هذه المرحلة على مدار 5 جولات تختتم يوم 7 أبريل من الشهر القادم، وشهدت المرحلة الختامية تحقيق فريق الزمالك الفوز على الأهلى بنتيجة 31/23 ليتصدر المرحلة الثانية.

ويقام غدا الأحد، 26 مارس الجارى دور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الماضى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.