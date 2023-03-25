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30 مارس انطلاق المرحلة النهائية لتحديد بطل محترفى اليد

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القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 30 مارس الجارى موعدا لانطلاق المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين للرجال للموسم الحالى 2022/2022.

 

ومن المقرر أن تقام هذه المرحلة على مدار 5 جولات تختتم يوم 7 أبريل من الشهر القادم، وشهدت المرحلة الختامية تحقيق فريق الزمالك الفوز على الأهلى بنتيجة 31/23 ليتصدر المرحلة الثانية.

 

ويقام غدا الأحد، 26 مارس الجارى دور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الماضى.

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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