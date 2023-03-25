شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة في الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، اليوم السبت، الاستعداد لمواجهة فريق سموحة المقرر لها 30 مارس الجاري، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحرص حمزة الجمل، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، على عقد جلسة مع الجهاز الطبى، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب عبد الرحمن أنوس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق خلال لمدة 48 ساعة.

وحرص الجمل على الحديث مع الدكتور مجدى باز، طبيب الفريق، وجميع أعضاء الجهاز الطبى للتعرف على مستجدات البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين.

كما عقد المدير الفنى للدراويش اجتماعا مع الجهاز الإدارى للاطمئنان على تحضيرات إقامة اللاعبين خلال شهر رمضان فندق النادى والاستعدادات النهائية لمعسكر الإسكندرية استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.