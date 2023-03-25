شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد وأحمد عاطف يقودان هجوم فيوتشر أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، التشكيل الرسمي لفريقه الذى يخوض به مواجهة نظيره طلائع الجيش، فى المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

وضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – طارق طه الوسط: أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر – غنام محمد - عبد الكبير الوادي الهجوم: عمر السعيد – أحمد عاطف على دكة البدلاء: أحمد يحيى - هشام عادل – مروان محسن – جوزيف جوناثان – مصطفى البدري – محمود شعبان – محمد رضا – محمد عبد السلام – مصطفى أشرف.

وكان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى من البطولة والتى أقيمت العام الماضي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم في سنة أولى دوري ممتاز.

ويدخل فريق فيوتشر مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، منتشيا، بعدما استعاد الفريق توازنه محليا وإفريقيا، حيث نجح فيوتشر في فرض هيمنته على وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 44 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 21 مباراة، فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

في المقابل يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم، بقيادة مدربه عماد النحاس، وكان الطلائع قد تلقى هزيمة مفاجئة في آخر لقاء خاضه بالدوري، عقب الخسارة أمام المصري بهدف نظيف.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.