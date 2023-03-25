شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد وأحمد عاطف يقودان هجوم فيوتشر أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
وضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل – طارق طه
الوسط: أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر – غنام محمد - عبد الكبير الوادي
الهجوم: عمر السعيد – أحمد عاطف
على دكة البدلاء: أحمد يحيى - هشام عادل – مروان محسن – جوزيف جوناثان – مصطفى البدري – محمود شعبان – محمد رضا – محمد عبد السلام – مصطفى أشرف.
وكان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى من البطولة والتى أقيمت العام الماضي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم في سنة أولى دوري ممتاز.
في المقابل يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم، بقيادة مدربه عماد النحاس، وكان الطلائع قد تلقى هزيمة مفاجئة في آخر لقاء خاضه بالدوري، عقب الخسارة أمام المصري بهدف نظيف.
ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.