«اللجنة الإعلامية تحمي الخطيب».. محمد فضل يفجر مفاجأة: إمام عاشور وقع لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

شن محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، هجوما عنيفا على رئيس اللجنة الإعلامية بالنادي الأهلي، مُشيرًا إلى أنه يعمل على حماية المسئولين من خلال الهجوم على أبناء النادي السابقين الذين ينتقدون بعض الأمور داخل القلعة الحمراء.

وفي تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، قال محمد فضل: "اللجنة الإعلامية في النادي الأهلي تعمل على إرهاب أي شخص ينتقد القلعة الحمراء، النادي الأهلي هو صاحب المبادئ والقيم، ولا يصح لكي تحمي المسؤولين أن تُهاجم أبناء النادي مثل حسام غالي ووليد صلاح الدين وأنا وطه إسماعيل".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "كفى سذاجة، لماذا تعطون إيحاء للناس أن هناك مشاكل، الذي يدير اللجنة الإعلامية يريد أن يجعل الخطيب هو البطل وأي شخص آخر ينتقد فهو شخص سيء، وهذا التفكير خاطئ".

وتابع: "عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي قال تصريحات لا يجب أن تخرج من رئيس الشركة، مثل رده على عدم التعاقد مع مهاجم هو أن الفريق خسر مباريات ودخل مرماه أهدافا، أو تصريح أن النادي لا يوجد فيه سيولة مادية، هذا ليس دورك أن تقول هذه التصريحات".

وأكمل فضل: "عندما تحدثت بعد رحيلي عن النادي الأهلي عندما كنت أتولى مدير التعاقدات، كان بسبب حزني، نحن أول ناس صنعنا فريق كشافة للقلعة الحمراء، ومعظم اللاعبين المتواجدين الآن مثل محمد عبد المنعم وآخرين كنا نحن من وقع معهم".

وكشف: "وممكن أفجر مفاجآت، إمام عاشور كان قد وقع للأهلي، وأيضًا محمود حماده لاعب فاركو ومنتخب مصر أيضًا كان قد وقع على الانضمام للمارد الأحمر، لكن الأمور تغيرت بعد أن رحلنا".

واختتم محمد فضل: "لم أتحدث مُطلقًا مع الكابتن الخطيب عن هذا الشخص الذي يسيء لأبناء النادي، لأن الخطيب يعرف كل شيء ولكنه صامت عنه، والله أعلم إذا كان يوافقه أم لا".