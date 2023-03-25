شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهاجم فيوتشر بـ خالد قمر وأحمد سمير فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر فى المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد شعبان خط الدفاع: أحمد متعب - أحمد منصور - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد زولا. خط الوسط: فريد شوقي - إسلام محارب. خط الهجوم: كريم طارق - خالد قمر - أحمد سمير.

وتوج فريق فيوتشر بالنسخة الأولى من البطولة التى أقيمت العام الماضي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم في سنة أولى دوري ممتاز.

ويدخل فريق فيوتشر مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، منتشيا، بعدما استعاد الفريق توازنه محليا وإفريقيا، حيث نجح فيوتشر في فرض هيمنته على وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 44نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 21 مباراة ط، فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

في المقابل يدخل فريق طلائع الجيش مباراة اليوم، بقيادة مدربه عماد النحاس، وكان الطلائع قد تلقى هزيمة مفاجئة في آخر لقاء خاضه بالدوري، عقب الخسارة أمام المصري بهدف نظيف.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 21 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا آخر.