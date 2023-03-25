شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يخوض دورة دولية ودية بالقاهرة استعدادا للبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا، الأحد، بمجمع الصالات المغطاة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر الدورة الدولية الودية لفرق الناشئين مواليد 2006، والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب السعودية ومنتخب الجزائر، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد خلال الفترة من 26 الى 31 مارس الجارى.

تأتى الدورة الدولية الودية فى إطار استعدادات منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2006 لخوض منافسات بطولة البحر المتوسط للناشئين، والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2023.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2006 محمد عبد السلام المدير الفنى و وائل فهيم المدرب العام و توفيق البطاوى المدير الادارى و دكتور عصام نور الدين اخصائى العلاج الطبيعى.

جدول مباريات الدورة الدولية الودية

- يوم 26 مارس : مباراة منتخب مصر الوطنى و منتخب السعودية و تقام المباراة فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 27 مارس : مباراة منتخب مصر الوطنى و منتخب الجزائر و تقام المباراة فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 28 مارس : مباراة منتخب السعودية و منتخب الجزائر و تقام المباراة فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 29 مارس : مباراة منتخب السعودية و منتخب مصر الوطنى و تقام المباراة فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 30 مارس : مباراة منتخب الجزائر و منتخب السعودية و تقام المباراة فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يوم 31 مارس : مباراة منتخب الجزائر و منتخب مصر الوطنى و تقام المباراة فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- يلعب كل منتخب من المنتخبات المشاركة بالدورة الدولية مبارتين و تقام مباريات البطولة بنظام الثلاث اشواط فى المباراة .