شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة العروض الإنجليزية للتعاقد مع بيرسي تاو في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما نشرته الصحف الجنوب أفريقية عن اهتمام نادي بيرنلي الإنجليزي بالتعاقد مع بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق اللاعب برفقة الأهلي ومنتخب بلاده في الآونة الأخيرة.



وأكد المصدر أنه لا توجد عروض رسمية تخص بيرسي تاو في الوقت الحالي وكل ما يتردد عن اهتمام أندية إنجليزية بضم اللاعب مجرد اجتهادات صحفية، والنادي لا يمانع في مناقشة أي عروض تخص لاعبيه المحترفين بما يتماشى مع رغبة اللاعب والجهاز الفني في الفترة المقبلة.



شدد المصدر على أن الأهلي لم يحسم مصير أي لاعب من اللاعبين الأجانب وسيكون هناك جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني في نهاية الموسم لمعرفة موقفه من رحيل أي لاعب سواء محلي أو محترف يتلقى عروضًا في الصيف المقبل.

وكانت الصحف الجنوب أفريقية قد أكد أن هناك اهتمامًا من نادي بيرنلي ببيرسي تاو وتك متابعته جيدا في الفترة الماضية وعلى استعداد لتقديم عرض لشراء خدمات اللاعب من الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.