شكرا لقرائتكم خبر عن عطية وعبد القادر وكهربا يسجلون الظهور الأول بالمنتخب مع فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر الأول فوزا مهما أمس على مالاوى بثنائية نظيفة فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 التى أقيمت بملعب الدفاع الجوى.

وسجل مروان عطية مشاركته الدولية الأولى بقميص منتخب مصر الأول، وكذلك أحمد عبد القادر.

وشارك محمود عبد المنعم "كهربا" لأول مرة تحت قيادة روي فيتوريا ولأول مرة مع المنتخب منذ مباراة جُزر القُمر بتاريخ 18 نوفمبر 2019.

كما سجل محمود حمادة مشاركته فى أول مباراة رسمية مع منتخب مصر بعد ثلاث وديات.