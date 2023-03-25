الامارات | الفارس الإيطالي المخضرم «ديتوري» يودع جمهور كأس دبي العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ الفارس الإيطالي المخضرم فرانك ديتوري على فرصه بعدما حقق الفوز في اللحظات الحاسمة في الشوط السابع بسباق «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر بعد منافسة قوية مستغلا خبرته الطويلة في منافسات كأس دبي العالمي للخيول، خاصة مع التقدم القوي للجواد الياباني «دانون بيلوجا.

وفضل ديتوري وداع الجمهور بعد تسلمه الكأس في منصة التتويج في إشارة إلى عدم مشاركته في النسخة المقبلة حسب تصريحاته السابقة بشأن نيته التوقف بعد مسيرة طويلة حافلة بالألقاب والبطولات في أقوى السباقات على مستوى العالم.

وقال ديتوري (52 عاماً) بعد الفوز:»كانت لحظات صعبة للغاية.. كنت أرى المنافسة في أصعب مراحلها على أرضية عشبية مع التقدم الذي شهده السباق خاصة في اللحظات الأخيرة التي سبقت الإعلان عن بطل السباق.. أشعر بلحظات رائعة وأعتقد أنني نجحت بتجاوز اختبار المنافسة القوية".

وشارك ديتوري في النسخة الماضية من كأس دبي العالمي بعد تعرض الفارس مارتن دواير للإصابة في المملكة المتحدة قبل أسبوع من انطلاق الأمسية ما دفع المشرف على كاونتري جرامر، للاستعانة بجهود ديتوري الذي وافق على الفور، وقاده لتحقيق لقبه الرابع في كأس دبي العالمي، علماً بأن ألقابه الـ3 الأولى جاءت جميعها مع خيول جودلفين، والمدرب العالمي سعيد بن سرور.