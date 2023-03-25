الامارات | لاعبان بالدوري الألماني يديران مباراة للهواة تحكيميا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدار لاعبا الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، نيلس بيترسن وأنتون ستاخ، مباراة في الدوري المحلي، اليوم السبت، بين فريقي نيرشتاين وموممينهايم بالقرب من فرانكفورت.

وكانت المباراة بمثابة مبادرة الاتحاد الألماني للعبة تحت شعار (عام الحكم)، والتي تهدف لإلقاء الضوء على الصعوبات التي تواجه الحكام في بعض الأحيان.

وتهدف الحملة لتشجيع الشباب على ممارسة التحكيم، وذلك بعد تناقص أعداد الحكام في السنوات الماضية بسبب الإساءات اللفظية والجسدية.

وأدار ستاخ، لاعب وسط ماينز الشوط الأول من المباراة، فيما أدار بيترسن مهاجم فريق فرايبورج الشوط الثاني.

ولم يواجه كلا اللاعبين مشاكل عدة في المباراة التي انتهت بفوز كبير لنيرشتاين 6 / صفر بحضور حوالي 1100 متفرج، كما أنهما لم يشهرا البطاقات الصفراء.

وتواجد دينيز أيتكين، أحد حكام (بوندسليغا) في المدرجات لمشاهدة المباراة.

وقال روني زيمرمان، نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة الهواة في تصريحات للصحفيين: «نريد أن نلفت الانتباه لحقيقة أننا خسرنا العديد من الحكام وأن هناك العديد من المباريات التي قد تقام بدون حكام بالكامل».

وأضاف: «كل الأندية والاتحادات يجب أن تناقش تلك القضية وتتفهم أننا بحاجة لحكام وبحاجة لأن نعاملهم جيدا».