الامارات | تغريم سائق الفورمولا1 بيكيت 945 ألف دولار بسبب تصريحات عنصرية تجاه هاميلتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غُرّم سائق الفورمولا واحد السابق البرازيلي نيلسون بيكيت السبت بمبلغ 945 ألف دولار بسبب تصريحات عنصرية ضد سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون، بعدما وصفه بالـ «نيغينيو» (الرجل الأسود الصغير) في مقابلة.

وقضت محكمة في برازيليا بأن هذه الملاحظات «التي لا تطاق» تشكّل «إهانة خطيرة للقيم الأساسية للمجتمع» وأدانت الفائز بلقب بطل العالم ثلاث مرات بدفع خمسة ملايين ريال مقابل «الأضرار المعنوية الجماعية». وسيتم التبرع بالمال لجمعيات مكافحة التمييز.

واستخدم بيكيت (70 عاماً) والمتوج بلقب الفئة الأولى أعوام 1981 و1983 و1987 كلمة «نيغينيو» في مقابلة مع موقع موتورسبورت كوم في عام 2021 انتقد فيها الدور الذي اضطلع به سائق مرسيدس هاميلتون خلال حادث تصادم مع الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول)، صديق ابنته، في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في نفس العام.

واستنكر هاميلتون في حينها «المواقف القديمة» التي «يجب أن تتغير»، معتبراً أن «هذه أكثر من مجرد كلمات».

وقدّم بيكيت في وقت لاحق اعتذاراً «صادقًا»، مؤكداً أن «ما قلته كان خاطئاً ولن أدافع عن نفسي ولكني أريد أن أوضح أن هذا المصطلح غالباً ما يستخدم في البرتغالية البرازيلية ليقول +رجل+ أو +شخص+ وأنه لم يقصد أبداً الإساءة».

ولم تُقنِع هذه الحجة المحكمة التي قضت بأن «غياب النيّة لا يمكن أن يبرر السلوك التمييزي تجاه الأقليات».