شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا، الأحد، مواجهات قوية فى ربع نهائى مسابقة كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023. ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من طلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع الأهلى والطيران مع الزمالك.

وتقام جميع اللقاءات فى التاسعة والنصف مساءً عقب الإفطار، نظرا لمواعيد شهر رمضان الكريم.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.

وشهد قمة ختام الدور الثانى بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 31/23 و إعتلاء صدارة الترتيب فى المواجهة التى جمعت بينهما أول أمس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .