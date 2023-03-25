شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة البنك الأهلى لمواجهة الزمالك فى كأس الرابطة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك ضمن مباريات دور الـ16 لكأس الرابطة، والمقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة فى التاسعة والربع مساءً.

وجاءت القائمة علي النحو التالي..

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع.. محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ أحمد سعيد _ حمدي علاء _ محمد هلال _ موسي دياوارا _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ رزاق سيسيه

خط الهجوم .. كريم بامبو _ محمود قاعود _ باسم مرسي.