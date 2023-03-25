شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فيوتشر فى نسخة التتويج بكأس الرابطة قبل بدء رحلة الدفاع عن اللقب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى التاسعة والربع مساء اليوم، السبت، يلتقى فريق فيوتشر مع طلائع الجيش، فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية، وكان فريق فيوتشر قد توج بالنسخة الأولى من البطولة والتى أقيمت العام الماضي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليحصد أبناء علي ماهر أول ألقابهم في سنة أولى دوري ممتاز.

ونستعرض أبرز ما قدمه فيوتشر في نسخة التتويج قبل إنطلاق رحلة الدفاع عن اللقب.

مشوار فيوتشر

دور المجموعات

ـ فاز على إيسترن كومباني 3/0

ـ فاز على بيراميدز 2/1

ـ فاز على مصر المقاصة 1/0

ـ فاز على المصري 2/1

ـ خسر من الاتحاد السكندري 2/1

الدور نصف النهائي

فاز على إنبي 2/0

الدور النهائي

فاز على غزل المحلة 5/1

ويدخل فريق فيوتشر مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، منتشيا، بعدما استعاد الفريق توازنه محليا وإفريقيا، حيث نجح فيوتشر في فرض هيمنته على وصافة مسابقة الدوري العام برصيد 42 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 44نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 21 مباراة ط، فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14.