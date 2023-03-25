شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف النجوم فى رمضان.. كمونة: "كنا بنصوم 18 ساعة والألمان منعونى من الإفطار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

يتذكر سمير كمونة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، موقفاً أثناء احترافه في فريق كايزرسلاوترن الألمانى، حيث كانت الصعوبة فى كثرة عدد ساعات الصيام التى كانت تتجاوز الـ18 ساعة.

وقال كمونة، إنه في ذات مرة أثناء مران الفريق نسى أنه صائم، ومع شدة إحساسه بالعطش شرب الماء، إلا أنه فوجئ بزملائه اللاعبين الألمان ينبهونه قائلين، "سمير.. رمضان رمضان".

وأضاف كمونة، أنه رغم صعوبة أجواء المباريات الرمضانية، كانوا يتمسكون بالصيام في رمضان، ولم يحدث أن فرض عليه أى مدرب الإفطار، لأنهم لا يهتمون إلا بالأداء داخل الملعب، لافتا إلى أن الأوضاع فى مصر حالياً تختلف عن الماضى، حيث تلعب المباريات الآن فى المساء لتوافر الإضاءة الليلية فى كل الملاعب.

سمير كمونة بدأ مشوار التألق فى بداية التسعينيات ضمن صفوف المقاولون العرب، وتوج معه بكأس مصر موسم 1994-95، لينتقل إلى النادي الأهلي ويبدأ رحلة الأمجاد، وتوج مع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز موسمين والبطولة العربية مرتين، وكأس مصر مرة وحيدة وأصبح أحد أهم عناصر خط دفاع منتخب مصر الأول.

كان كمونة أحد أهم عناصر منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الإفريقية 1998، ومن خلالها نال فرصة الاحتراف الأوروبي ضمن صفوف كايزرسلاوتيرن الألماني مع زميله هاني رمزي قائد دفاع الفراعنة.

"كمونة" لعب موسمًا وحيدًا مع كايزرسلاوتيرن الألماني شارك في 19 مباراة بالبوندسليجا، و6 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ومباراة وحيدة في كأس ألمانيا وله هدف في مرمى ميونخ 1860 بافتتاح الدوري الألماني موسم 1998-99، كما له هدف دولي في بطولة كأس القارات بالمكسيك عام 1999، في مرمى صاحب الأرض ومستضيف كأس القارات في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

لعب كمونة لـ أندية المقاولون العرب والأهلي وكايزرسلاوتيرن الألماني وبورصا سبور التركي والاتفاق السعودي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وبتروجت، وأعتزل عام 2008