شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب أثناء الصيام استعدادًا للهلال وأبوعبلة يطمئن على الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني، حيث تدرب اللاعبون عصراً أثناء الصيام.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة، ضمن فقرات المران، وذلك تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويسعى «كولر» لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا في إطار البرنامج التدريبي الذي حدده بعد انتهاء الراحة السلبية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الهلال السوداني.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما حرص الدكتور احمد أبو عبلة، طبيب الفريق على الاطمئنان على لاعبي الأهلي الدوليين بالمنتخب الوطني عقب مباراة مالاوي أمس .

وأوضح أبو عبلة أنه حرص على الاتصال بطبيب المنتخب الوطني لمزيد من الاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين بعد المباراة .

وأشار أبو عبلة إلى أن جميع اللاعبين بحالة بدنية وطبية جيدة بعد المباراة التي جمعت منتخب مصر ومنتخب مالاوي وأكد أبو عبلة أنه يتواصل بشكل مستمر مع كافة عناصر الأهلي الدوليين بالمنتخبات للاطمئنان عليهم .