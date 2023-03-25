شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يبدأ المشاركة تدريجيًا فى التدريبات الجماعية للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود متولي مدافع الأهلي بشكل تدريجي فى التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن متولي انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح أبو عبلة أن مشاركة متولي في التدريبات الجماعية ستظل بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة لحين انتظامه في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.