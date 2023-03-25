شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع سيف الجزيرى للاطمئنان على إصابته مع منتخب تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، مع الدولي التونسي سيف الدين الجزيرى من أجل الاطمئنان على إصابته التى تعرض لها مع منتخب بلاده فى مواجهة ليبيا.

وتعرض الجزيري لإصابة قوية فى مواجهة منتخب ليبيا بالمباراة التي جمعتهما أمس، السبت، في تصفيات كأس أمم الأفريقية، وغادر اللاعب ملعب المباراة فى سيارة الإسعاف بالدقيقة 65 بعدما تدخل ضد لاعب المنتخب الليبي ثم اشتكى من إصابة فى العضلة الخلفية.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك على التواصل فورًا مع سيف الجزيرى من أجل الاطمئنان علي حالته الصحية، ومتابعة كافة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب تونس.

وحقق منتخب تونس فوزا كبيرا على ضيفه الليبي، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادى العقربي" فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة، فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي الأهلى والزمالك، على معلول وسيف الدين الجزيري، فى التشكيل الأساسي للمنتخب التونسي.

وسجل ثلاثية منتخب نسور قرطاج، كل من يوسف المساكني، على معلول من ركلة جزاء وهيثم الجويني، فى الدقائق 12، 21 و86 من زمن اللقاء.

وفى نفس المجموعة تغلب منتخب غينيا الاستوائية على نظيره بوتسوانا، بثنائية نظيفة.

ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة فى تصفيات أمم أفريقيا، برصيد 7 نقاط، ثم غينيا الاستوائية 6 نقاط، ليبيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرا بوتسوانا بنقطة وحيدة.