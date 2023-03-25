الامارات | "سيبليوس" بطلاً لـ"دبي جولدن شاهين" سادس أشواط كأس دبي العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الجواد الأمريكي "سيبليوس" كأس "دبي جولدن شاهين" برعاية نخيل، سادس أشواط كأس دبي العالمي، في نسخته الـ27، المقامة اليوم على مضمار ميدان.

وفاز "سيبليوس" لاملاك الأخوة تايلور، بالشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، الفئة الأولى، لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، والبالغ إجمالي جوائزه 2 مليون دولار، وشارك فيه 14 جوادا.

وقطع "سيبليوس" بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب جرمايا اودواير، مسافة السباق في 1:10:69 دقيقة، ليحصد جائزة المركز الأول، وقيمتها مليون و160 ألف دولار.

وجاء في المركز الثاني الجواد الإماراتي "سويتزرلاند" لاسطبلات (ر ر ر) بقيادة تاج اوشي، وبإشراف المدرب بوبات سيمار، وحصل على 400 ألف دولار، فيما حل المهر الأمريكي "جونيت" المملوك لونشيل للتهجين المحدودة، بقيادة تايلر جافاليوني، وإشراف ستيفن آسموسين، ثالثا ونال 200 ألف دولار.