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الامارات | الصفاقسي التونسي يتعاقد مع المدرب المصري البدري

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلن الصفاقسي المنتمي للدوري التونسي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق اليوم السبت.

وكتب الصفاقسي على فيسبوك «فلنرحب جميعا بمدربنا الجديد حسام البدري. مرحبا بك كوتش في تونس الخضراء. مرحبا بك في قلعة الأجداد».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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