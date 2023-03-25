الامارات | الصفاقسي التونسي يتعاقد مع المدرب المصري البدري

وكتب الصفاقسي على فيسبوك «فلنرحب جميعا بمدربنا الجديد حسام البدري. مرحبا بك كوتش في تونس الخضراء. مرحبا بك في قلعة الأجداد».

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الصفاقسي المنتمي للدوري التونسي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق اليوم السبت.

شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي التونسي يتعاقد مع المدرب المصري البدري والان نبدء بالتفاصيل

مروان الهواري

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