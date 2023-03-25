الامارات | الصفاقسي التونسي يتعاقد مع المدرب المصري البدري

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي التونسي يتعاقد مع المدرب المصري البدري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الصفاقسي المنتمي للدوري التونسي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق اليوم السبت.
وكتب الصفاقسي على فيسبوك «فلنرحب جميعا بمدربنا الجديد حسام البدري. مرحبا بك كوتش في تونس الخضراء. مرحبا بك في قلعة الأجداد».
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