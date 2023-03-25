الامارات | رئيس الوزراء السويدي السابق رئيساً لاتحاد كرة القدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتُخب رئيس الوزراء السويدي السابق فريدريك راينفلدت رئيساً لاتحاد كرة القدم السبت لمدة عامين، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي في صفحاته الرسمية على شبكة الانترنت.

وخلف راينفلدت الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2006 و2014، كارل-إريك نلسون الذي تبوأ منصبه على مدى 11 عاماً.

وحصل راينفلدت (57 عاماً)، المشجّع لنادي دجورغاردن، على 143 صوتاً مقابل 111 لمنافسه لارس-كريستر أولسون المسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي (ويفا)، خلال الجمعية العمومية للاتحاد في سولنا.

قال الرئيس الجديد «لقد كانت عملية طويلة. أريد أن أشكر لارس-كريستر أولسون الذي حصل على العديد من الأصوات هنا اليوم».

وكان منتخب السويد لكرة القدم مُني بخسارة قاسية الجمعة على أرضه أمام بلجيكا 0-3، في مستهل مشاركته في تصفيات كأس أوروبا 2024.

خاض نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش آخر ربع ساعة من اللقاء، ليصبح ثاني أكبر لاعب في تاريخ التصفيات القارية عن 41 عاماً و172 يوماً.