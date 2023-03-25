شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم ينتظم فى مران الأهلي استعدادًا لمباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية والتي أقيمت عصر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن ياسر إبراهيم تعافى من آثار إصابته الأخيرة بكدمة في الساق وانتظم في المران الجماعي اليوم بشكل كامل.

وأكد طبيب الفريق أن «ياسر» خضع لفحص طبي أمس عقب انتهاء برنامجه التأهيلي وذلك للتأكد من تعافيه من الإصابة.

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.