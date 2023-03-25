شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات سموحة على مائدة حمزة الجمل فى الإسماعيلى قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سموحة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية، بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

ويستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، السبت، على فترتين في الرابعة عصراً والتاسعة مساءً، استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان حمزة الجمل قد منح لاعبى الاسماعيلى راحة من التدريبات الخميس والجمعة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.