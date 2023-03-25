شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر جدول ترتيب دورى محترفى كرة اليد فى ختام المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق كرة اليد بنادى الزمالك جدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 27 نقطة فى ختام المرحلة الثانية من المسابقة ، يليه الأهلى بنفس الرصيد.

يأتى تصدر الزمالك للترتيب فى ظل فارق الأهداف، بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 31/23 فى ختام المرحلة الثانية للمسابقة مساء أمس.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الماضى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.



