شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 6 مباريات أدارها جمال الغندور فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة. وهناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم الخليج 365 خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم تتناول أحد الأرقام الخاصة التى حققها الحكم الدولي السابق جمال الغندور في مباريات كأس العالم.