شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز أحمد بلحاج لمواجهة البنك الأهلي فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفني لفريق الزمالك المغربي أحمد بلحاج، لاعب الوسط، للدفع به فى التشكيل الأساسي للفارس الأبيض بمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الأحد فى كأس الرابطة.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك فى الدفع بعدة وجوه لم تحصل على فرصة المشاركة الحقيقية مع الفريق الفترة الماضية، ومن ضمنهم أحمد بلحاج، خاصة فى ظل الغيابات التى يعاني منها الفريق فى الفترة الحالية.

ويفتقد الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو بسبب انضمام الثلاثي لقائمة منتخب مصر الأول استعداداً لمباراة مالاوي فى الجولة الثالثة دور المجموعات فى التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي تقام فى كوت ديفوار.

كما يغيب الرباعي حسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومحمد أحمد بيسو وحاتم سكر، بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي الذى يواجه منتخب زاميبا في الوقت الحالي، وذلك من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي تقام في المغرب في العام الجاري، إضافة إلى غياب سيف الجزيرى بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب تونس، وغياب حمزة المثلوثي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل مباراة شباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء البنك الأهلي المقرر له غدًا الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.