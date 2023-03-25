شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُحدد بديل محمود متولى فى دفاع الأهلي أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الدفع بـ ياسر إبراهيم فى خط دفاع الفريق فى مباراة الهلال السوداني، حال تأكد غياب محمود متولي عن اللقاء المقرر إقامته فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ولم يتحدد موقف محمود متولي النهائي من المشاركة فى لقاء الهلال، ومازال اللاعب يتعافى من إصابته الأخيرة، وسيتحدد الموقف النهائي في غضون اليومين المقبلين.

ويتواجد أكثر من لاعب في حسابات كولر للمشاركة في خط الدفاع بجوار محمد عبد المنعم، حيث يتواجد ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح، إلا أن المدير الفني يميل للاستعانة بـ ياسر إبراهيم بجوار عبد المنعم حال فشل محاولات تجهيز متولي.

وبدأ الأهلي أمس، الجمعة، الاستعداد لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء الأول من أبريل المقبل باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

ويتطلع الجمهور الأهلاوي لتشجيع فريقه من أجل الفوز على بطل السودان والتأهل لنصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها 10 مرات.

وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع يتم تقسيمهم، كالتالي حسب تأكيدات سعد شلبي المدير التنفيذي للقلعة الحمراء.

1_ 36 ألف متفرج فى مدرجات الدرجة الثالثة شمال ويمين

2_10.400 متفرج في مدرجات الدرجة الثانية

3_ 1000 متفرج في المقصورة الأمامية

4_ 126 متفرجا في المقصورة الرئيسية

5_100 متفرج لجمهور نادي الهلال

وأكد سعد شلبي، فى تصريحات تليفزيونية، أنه تحديد الأحد المقبل كموعد مبدئي لطرح تذاكر مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني.