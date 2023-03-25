شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: نلعب للفوز أمام زامبيا غداً.. والمهمة لم تنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روجيرو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مباراة فريقه غداً أمام زامبيا فى إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما، لن تكون سهلة على الطرفين. وقال ميكالي فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، "منتخب زامبيا قوى وعنيد، وهذا ما ظهر لنا فى لقاء الذهاب".

وأضاف ميكالي، "مهمتنا فى مباراة الغد لن تكون سهلة، ودائماً ألعب مبارياتى للفوز ولاعبونا يعرفون ذلك جيداً، فوزنا فى لقاء الذهاب بهدفين نظيفين لا يعنى أن المهمة انتهت، نحن نتطلع لتعزيز الفوز بنتيجة إيجابية ومواصلة المسيرة نحو حلم الأولمبياد".

وفاز المنتخب الأولمبي على زامبيا بهدفين فى لقاء الذهاب بالقاهرة سجلهما إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف، علما بأن الفريق الفائز من مجموع المباراتين يتأهل إلى كأس الأمم بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها الثلاثة الأوائل مباشرة إلى أولمبياد باريس.