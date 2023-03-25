شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 25 مارس 2023 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

كيف يتعامل ميكالي مع صيام لاعبى المنتخب الأولمبي فى مواجهة زامبيا؟

أكد محمود حرب، المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي، أن البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي متفهم تماماً الاعتقادات الدينية وصيام شهر رمضان المبارك قائلا، "ميكالي متفهم تماما، وقال إنه لن يتحدث مع اللاعبين بشأن الصيام أو الإفطار فى مباراة العودة أمام زامبيا، والتى تقام أثناء الصيام".

تقرير طبى يحسم مشاركة محمود متولى مع الأهلى أمام الهلال بدوري الأبطال

يترقب الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تقرير الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق بشأن موقف محمود متولي مدافع الأحمر بشأن المشاركة فى مباراة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الجبهة اليسرى للزمالك صداع فى رأس الجهاز الفنى قبل مواجهة البنك الأهلى

تمثل الجبهة اليسرى صداعاً فى رأس الجهاز الفني للزمالك، بعد تأكد غياب محمد عبد الشافى عن مباراة البنك الأهلى المقرر لها غداً الأحد فى كأس الرابطة، لمعاناته من الإصابة وحصوله على إجازة من تدريبات الفريق الأبيض، فضلاً عن غياب أحمد فتوح لارتباطه بالتواجد فى معسكر المنتخب الوطنى.

الإسماعيلى يستعيد جهود كريم عرفات أمام سموحة بعد التعافى من الإصابة

يستعيد فريق الاسماعيلى جهود لاعبه كريم عرفات فى مباراة سموحة المقرر لها الخميس المقبل بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري بعد التعافى من الإصابة بكدمة شديدة فى القدم اليمنى. وأنهى كريم عرفات تنفيذ برنامجه التأهيلي وشارك فى التدريبات الجماعية للدراويش.

تعرف على تقسيم الـ50 ألف مُشجع فى مباراة الأهلي والهلال بدوري الأبطال

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق المرتقبة أمام الهلال السوداني، المقرر لها التاسعة مساء الأول من أبريل المقبل باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

المصرى يعد لاعبيه بصرف المستحقات المتأخرة خلال أيام قبل مواجهة الزمالك

حصل لاعبو النادي المصري، على وعد من مجلس إدارة النادي، بصرف المستحقات المتأخرة خلال أيام قليلة، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي مع نادي الزمالك في الدوري.

يركز مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تدريب لاعبيه على تنفيذ الركلات الثابتة خلال تدريبات فريقه اليومية استعداداً لمواجهة الهلال السوداني، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.