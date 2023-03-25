شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. هشام حنفى: مكرونة بشاميل وفراخ على الجريل ورقاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما، مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم، ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع هشام حنفى نجم الأهلى السابق ، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، "مكرونة بشاميل ورقاق باللحمة وفراخ عالجريل".

ويتناول حنفى إفطار رمضان بصحبة أسرته، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته، كما يحرص حنفى على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديه طقوسا وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.