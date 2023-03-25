شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة فى الصدارة مع غينيا.. ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر ، بقيادة روي فيتوريا، إلى مالاوى غداً الأحد لخوض مباراة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها فى كوت ديفوار.

وأغلق الجهاز الفنى صفحة مباراة الذهاب التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الثالثة من التصفيات وفاز بها الفراعنة بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش

من جهته وافق مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال رحلته إلى عاصمة مالاوى ليلونجوي، لخوض مباراة الإياب أمام نظيره منتخب مالاوي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويتساوى منتخب غينيا مع منتخب مصر فى النقاط، بعدما حصد المنتخبان 6 نقاط من 3 جولات، فى الصدارة، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

منتخب مصر - 6 نقاط.

منتخب غينيا - 6 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.

تقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الافريقية، وتم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى

قائمة منتخب مصر لمباراة مالاوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا





القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى

ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.