شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك معسكراً مغلقاً اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، فى المباراة المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور السادس عشر من كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويخوض الزمالك تدريبه الختامي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وعقب المران يعلن الجهاز الفني للفريق القائمة التي ستدخل معسكر الإعداد استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويفتقد الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بسبب انضمام الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر الأول استعداداً لمباراة مالاوي في الجولة الثالثة دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الافريقية 2024، والتي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار.

كما يغيب الرباعي حسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومحمد أحمد بيسو وحاتم سكر، بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي الذى يواجه منتخب زاميبا في الوقت الحالي، وذلك من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي تقام في المغرب في العام الجاري، إضافة إلى غياب سيف الجزيرى بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب تونس، وغياب حمزة المثلوثي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل مباراة شباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.