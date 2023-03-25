شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد المنتخب الأولمبى لمواجهة زامبيا غداً لحسم التأهل الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالي، فى السادسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، مواجهة مصيرية أمام نظيره الزامبي بمدينة نيدولا فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

س : متى وصلت بعثة المنتخب الأولمبي إلى زامبيا؟ج: وصلت البعثة أمس على متن طائرة خاصة، بعد رحلة 7 ساعات، وخاض الفريق مرانا بأحد الملاعب الفرعية فى نفس اليوم، ويخوض المران الأخير مساء اليوم على ملعب المباراة بمدينة نيدولا.

ج : حقق منتخب مصر الأولمبى فوزا مهما فى مباراة الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة سجلها ابراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف أجويرو.

س : ما هي نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة؟

س : وماذا يحتاج المنتخب الأولمبي للتأهل لأمم أفريقيا؟

ج : يحتاج المنتخب إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف من أجل العودة ببطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

س : هل هناك غيابات في المنتخب الأولمبي؟

ج: لا توجد غيابات، ولكن يستعيد المنتخب الأولمبي في مباراة الغد محمود صابر الذي غاب عن مباراة الذهاب للإيقاف لحصوله على إنذارين.

س : هل تحدث ميكالي مع اللاعبين بشأن الصيام؟

ج: أكد محمود حرب، المدير الإداري لمنتخب مصر الأولمبي، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي متفهم تماما المعتقدات الدينية وصيام شهر رمضان المبارك قائلا، "ميكالي متفهم تماما وقال إنه لن يتحدث مع اللاعبين بشأن الصيام أو الإفطار فى مباراة العودة أمام زامبيا والتي تقام غدا أثناء الصيام"، وأضاف حرب، "ميكالي طلب فقط معرفة قرار اللاعبين لأنه أمر يرجع إليهم، حتى يكون على علم بما سيحدث الغد"، وأكد حرب أن الفوز على زامبيا بهدفين دون رد في القاهرة هو نصف الطريق، وهو ما قاله ميكالي للاعبين بعد المباراة بأن المباراة التي أقيمت هي الشوط الأول، ويتبقى الشوط الثاني في زامبيا لحسم التأهل للبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.