الامارات | "أبيض الشاطئية" يخسر أمام اليابان في نصف نهائي كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني للكرة الشاطئية أمام منتخب اليابان بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم على ملعب جامتيم آرينا في مدينة باتيا التايلاندية، ضمن مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كاس آسيا 2023. وسجل هدف المنتخب اللاعب راشد عيد. ويخوض المنتخب يوم غد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع المنتخب الخاسر من مباراة إيران وعُمان.