ترتيب مجموعة الفراعنة بعد فوز مصر على مالاوي وسقوط إثيوبيا أمام غينيا

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر الفوز على نظيره مالاوي بنتيجة 2/0 في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وأحرز هدف المنتخب المصري الأول محمد صلاح في الدقيقة 20 مستفيدًا من تمريرة رائعة من الظهير الأيسر محمد حمدي، وعزز عمر مرموش بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

على الجانب الأخر، حقق منتخب غينيا الفوز بهدفين دون رد أمام منتخب إثيوبيا في المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع غينيا لكن الفراعنة يتفوق بسبب المواجهات المباشرة بعد التفوق على المنتخب الغيني في أول مواجهة في التصفيات بهدف دون رد.

وفيما يلي ترتيب المجموعة:

1- مصر في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في مثلها، وتسجيل ثلاثة أهداف واستقبال هدف.

2- غينيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مبارتين والهزيمة في مثلها، وتسجيل 3 أهداف واستقبال هدف.

3- مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في إثنتين، وتسجيل هدفين واستقبال أربعة.

4- أثيوبيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في مثلها، وتسجيل 3 أهداف واستقبال هدفين.