شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل ملف تمديد تعاقد الوحش ومدبولى والشامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، تأجيل مناقشة ملف تمديد تعاقد أحمد مدبولى وعمر الوحش ومحمد الشامى فى الوقت الحالي، رغم أن الثلاثى ينتهى تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ منذ يناير الماضى.

وترى لجنة الاسماعيلى أن هناك ملفات أكثر أهمية فى الوقت الحالي من ملف تمديد تعاقد الثلاثى السابق، على رأسها تصحيح مسار الدراويش بجدول الدورى والابتعاد عن شبح الهبوط الذى يحاصر الفريق الأصفر منذ بداية الموسم.

وقرر أبو بكر الحديدى مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين لتحفيزهم على تحقيق الفوز والارتقاء بالفريق من منطقة الخطر فى جدول الدورى.

وطلب أبو بكر الحديدى من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد من أجل التقدم فى جدول الدورى، وإسعاد جماهير الإسماعيلى فى الفترة المقبلة، والتركيز داخل الملعب فقط وترك ما يحدث خارجه حتى لا يتم تشتيتهم.

ووعد رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى اللاعبين بإزالة العقبات أمامهم حتى يكون تركيزهم على تحقيق الانتصارات وإبعاد الفريق عن مراكز الهبوط الذى لا يليق بمكانة النادى وجماهيره.