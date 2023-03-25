شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تدفع بوجوه جديدة فى مباريات كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغلت لجنة الحكام الرئيسية انطلاق منافسات كاس رابطة الأندية التى تقام خلال توقف الدورى للدفع بعدد من الحكام الصاعدة، للحصول على فرصة لتجربتهم ومشاهدتهم عمليا فى مواجهات رسمية.

ويؤكد توفيق السيد، مسئول التعيينات بالقسم الأول فى لجنة الحكام الرئيسية، أن هناك عدداً كبيراً من الوجوه الصاعدة فى التحكيم، ستحصل على فرصة خلال الفترة المقبلة، ضمن سياسة اللجنة فى اكتشاف كوادر جديدة يتم الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.