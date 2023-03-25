شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لتقديم الإسبانى "باستور" مدرب منتخب اليد نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو صلاح، أمين صندوق اتحاد اليد، عن بعض ملامح برنامج المدير الفني الإسباني الجديد لمنتخب اليد خوان كارلوس باستور، وموعد زيارته الأولى للقاهرة استعداداً لبدء مهمته مع منتخبنا الأول لكرة اليد.

وقال صلاح، إن باستور يصل اللقاهرة 22 أبريل المقبل فى زيارته الأولى والتنسيقية استعدادا لبدء مهمته خلال الأسبوع الدولي الذى ينطلق من 23 أبريل وحتى 30 من الشهر نفسه.

وأشار صلاح إلى أن هناك مؤتمرا صحفيا خلال هذه الفترة لتقديم المدير الفني الإسباني باستور للإعلام، وسيقام بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة التى تدعم الاتحاد بقوة ماديا ومعنويا.

وأوضح عمرو صلاح أن التعاقد الرسمي مع باستور من المقرر أن يبدأ من أول يوليو المقبل لمدة عام قابل للتجديد.