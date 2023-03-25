شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى فى بداية الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع لاعبى فريقه قبل انطلاق أول مران أمس، الجمعة، طالبهم خلالها بضرورة تكثيف كل جهودهم لعبور مباراة الهلال السودانى، وحصد تأشيرة التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

كولر كشف لنجوم الأهلى سعيه لرسم خطة محكمة لمباراة الهلال ستكون على رأسها كيفية هز شباك بطل السودان مبكراً لإرباك صفوفه وقتل معنويات لاعبيه وإزالة التوتر من المباراة.

وطالب المدرب السويسرى لاعبيه بضرورة مشاهدة مباريات الهلال السودانى حتى ينفذ كل لاعب الدور المطلوب منه خلال أحداث المباراة.

ويواصل فريق الأهلى تدريباته اليوم، السبت، باستاد التتش فى التاسعة مساءً، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وكان المارد الأحمر قد حصل على راحة لمدة أسبوع من التدريبات عقب العودة من الكاميرون بعد الفوز على القطن برباعية دون رد.

ويخوض الأهلى مرانه اليوم في غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث تلقى كل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم(محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

كما يغيب الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بسبب إنضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي ، بينما يغيب الرباعى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وياسر إبراهيم عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.