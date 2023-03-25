الامارات | لماذا قرر بايرن ميونيخ إقالة ناغلسمان؟ 5 أسباب فنية - منطقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يكن أكثر المتشائمين من عشاق بايرن ميونيخ يتوقع أن تتخذ إدارة النادي قراراً بإقالة المدرب يوليان ناغلسمان، الجمعة، وقبل نحو أسبوع على مواجهة مانشستر سيتي في دور الثمانية من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم وفي توقيت حساس من الدوري الألماني.

وتساءل الشارع الكروي العالمي عن الأسباب التي دفعت إدارة بايرن ميونيخ لقرار الإقالة والتعاقد مع المدرب «الثعلب» توماس توخيل فجاءت الإيضاحات من الأسطورة السابق أوليفر كان الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونيخ الذي قال لصحيفة «بيلد»: «خلصنا إلى أن مستوى فريقنا في تراجع ملحوظ رغم الفوز بالدوري الموسم الماضي».

وأضاف: «بعد كأس العالم، كنا نقدم أداء أقل فعالية وجاذبية، وتذبذب مستوانا بصورة عرضت أهدافنا للموسم، وما بعدها، للخطر، لهذا تصرفنا الآن».

ولم تقف دوافع الإقالة عند هذا الحد إذ كانت الضربة القوية للفريق بخسارته 10 نقاط منذ بداية 2023، مما سمح دورتموند للحاق به واعتلاء الصدارة، قبل مباراتهم المقبلة معا.

من جهتها، كشفت «سكاي سبورتس» إلى أن السبب الحقيقي وراء إقالة ناغلسمان يعود إلى انعدام تطوير اللاعبين الشبان والمواهب، فضلاً عن كون فرصة التعاقد مع توخيل قد تتبخر لو تأخرت إدارة بايرن ميونيخ، خاصة مع اهتمام كبرى أندية أوروبا بالمدرب الألماني.

وتعتبر أسباب إقالة المدرب الألماني الشاب منطقية بالنظر إلى رؤية إدارة النادي للمستقبل في وقت يعتبرها كثيرون مقامرة فنية في توقيت صعب وحساس لأن الوقت ضيق قبل مواجهة مهمة جداً أمام العملاق مانشستر سيتي.. فهل تثبت إدارة "البافاري" صحة قرارها وبعد نظرها أم أن الفريق سيسقط في الامتحان الأصعب مع المدرب الجديد توخيل؟.

أسباب إقالة ناغلسمان

1- تراجع ملحوظ في المستوى رغم الفوز بالدوري الموسم الماضي.

2- تعريض أهداف النادي في الموسم الحالي وما بعده للخطر.

3- خسارة 10 نقاط منذ بداية 2023 مما سمح لدورتموند اللحاق به واعتلاء الصدارة.

4- انعدام تطوير اللاعبين الشبان والمواهب من قبل المدرب.

5- فرصة التعاقد مع توخيل قد تتبخر لو تأخرت إدارة بايرن ميونيخ بالتعاقد معه.