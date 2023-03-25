الشارقة - اميمة ياسر -

أكد موقع مصراوي ، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق سيخرج من محبسه غدا الأحد بشكل رسمي.

وأضاف أن خروج مرتضى منصور من السجن غدا بعد انتهاء فترة حبسه والمقررة بشهر واحد وفقا لنص الحكم الصادر ضده.

كانت محكمة النقض قضت بتاريخ 25 فبراير الماضي بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقررت المحكمة رفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور على الحكمين.

كما رفضت محكمة النقض دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة.

الأحد المقبل الموافق 26

وكتب محمود العسال رئيس اللجنة القانونية في نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مرتضى منصور سيخرج من محبسه يوم الأحد المقبل الموافق 26 الشهر الحالي، بعد انتهاء مدة الشهر.

وأضاف العسال أن مرتضى قام بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك وأنه سيقوم بإصدار قرارات حاسمة لتصحيح المسار فور خروجه.

ولم يتضح موقف مرتضى منصور من العودة لرئاسة نادي الزمالك بعد، في ظل تضارب الأنباء الصادرة من وسائل الإعلام المصرية حيث أفادت في بداية الأمر أن عقوبة السجن ستعزله من منصبه قبل أن تعود وتؤكد أن اللوائح لن تطيح بمنصور من منصبه.

ويعيش الزمالك أجواءً صعبة في الفترة الحالية، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتوديع كأس مصر، بالإضافة إلى ابتعاده عن دائرة المنافسة على لقب الدوري.